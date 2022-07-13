Защитник Рутта сменил «Тампу» на «Питтсбург»

Защитник Ян Рутта подписал контракт с «Питтсбургом», информирует клубная пресс-служба. За 3 сезона 31-летний чех получит 8,25 миллиона долларов, по 2,75 за год.

Рутта — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй», за которую он выступал 4 сезона после обмена из «Чикаго». Всего на его счету 238 матчей в НХЛ и 61 (12+49) очко, а также 11 (3+8) очков в 49 играх плей-офф.

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