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Сегодня, 21:49

Защитник Рутта сменил «Тампу» на «Питтсбург»

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Защитник Ян Рутта подписал контракт с «Питтсбургом», информирует клубная пресс-служба. За 3 сезона 31-летний чех получит 8,25 миллиона долларов, по 2,75 за год.

Рутта — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй», за которую он выступал 4 сезона после обмена из «Чикаго». Всего на его счету 238 матчей в НХЛ и 61 (12+49) очко, а также 11 (3+8) очков в 49 играх плей-офф.

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Ян Рутта
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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