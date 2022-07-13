«Колорадо» подпишет 5-летний контракт с Лехконеном

Нападающий «Колорадо» Арттури Лехконен подпишет новый контракт с клубом на 5 лет, информирует Sportsnet. Сумма соглашения — 22,5 миллиона долларов, по 4,5 за сезон.

27-летний финн стал игроком «Лавин» в марте в результате обмена с «Монреалем», за который он выступал с 2016 года.

Лехконен стал автором победного гола в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» — эта шайба принесла трофей «Колорадо».

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