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Сегодня, 21:39

«Колорадо» подпишет 5-летний контракт с Лехконеном

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Нападающий «Колорадо» Арттури Лехконен подпишет новый контракт с клубом на 5 лет, информирует Sportsnet. Сумма соглашения — 22,5 миллиона долларов, по 4,5 за сезон.

27-летний финн стал игроком «Лавин» в марте в результате обмена с «Монреалем», за который он выступал с 2016 года.

Лехконен стал автором победного гола в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй» — эта шайба принесла трофей «Колорадо».

Самсонов — в «Торонто». Малкин остался в «Питтсбурге». Live открытия рынка НХЛ

Арттури Лехконен
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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