Бураковски подпишет 5-летний контракт с «Сиэтлом»

Нападающий Андре Бураковски станет игроком «Сиэтла», информирует Sportsnet.

27-летний швед подпишет 5-летний контракт на 27,5 миллиона долларов, по 5,5 за сезон.

Бураковски — двухкратный обладатель Кубка Стэнли: в составе «Вашингтона» в 2018 году и в составе «Колорадо» в 2022-м.

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