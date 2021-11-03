Фокс набрал 100 очков в составе «Рейнджерс». Быстрее него это делали только Зубов и Лич

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сделал два результативных паса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ). Таким образом, он покорил рубеж в 100 очков за карьеру. На это у него ушло 135 матчей.

That's ? points for @foxyclean!



Check out the list of @NYRangers defensemen that Adam Fox (15-85—100 in 135 GP) added his name to in the process. #NHLStats: https://t.co/vnOf7gR16Z pic.twitter.com/DyaFUecRQW — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 3, 2021

В истории клуба из Нью-Йорка такого результата из защитников быстрее добивались только Сергей Зубов (108 матчей) и Брайан Лич (102 матча).

Напомним, недавно Адам Фокс продлил контракт с клубом. Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 9,5 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма договора составляет 66,5 миллиона долларов.