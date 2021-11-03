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Фокс набрал 100 очков в составе «Рейнджерс». Быстрее него это делали только Зубов и Лич

09:00
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Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сделал два результативных паса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ). Таким образом, он покорил рубеж в 100 очков за карьеру. На это у него ушло 135 матчей.

В истории клуба из Нью-Йорка такого результата из защитников быстрее добивались только Сергей Зубов (108 матчей) и Брайан Лич (102 матча).

Напомним, недавно Адам Фокс продлил контракт с клубом. Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 9,5 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма договора составляет 66,5 миллиона долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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