Фокс набрал 100 очков в составе «Рейнджерс». Быстрее него это делали только Зубов и Лич
09:00
Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сделал два результативных паса в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ). Таким образом, он покорил рубеж в 100 очков за карьеру. На это у него ушло 135 матчей.
В истории клуба из Нью-Йорка такого результата из защитников быстрее добивались только Сергей Зубов (108 матчей) и Брайан Лич (102 матча).
Напомним, недавно Адам Фокс продлил контракт с клубом. Соглашение с 23-летним американцем рассчитано на 7 лет со среднегодовой зарплатой в 9,5 миллиона долларов. Таким образом, общая сумма договора составляет 66,5 миллиона долларов.
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