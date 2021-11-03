«Мне повезло, что я отделался только испугом». Куликов рассказал о своей травме

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов вернулся в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттава» (5:4 ОТ). В предыдущей игре российский хоккеист получил травму, когда шайба после броска попала ему в ухо.

«Конечно, это было неприятный момент. Но такое случается в игре. Это нельзя никак контролировать.

Я знаю людей, которые были вынуждены закончить играть после такого момента. Которые пропускали целый сезон. Так что мне повезло, что я отделался только испугом", — приводит слова Куликова The Athletic.

В этом сезоне 31-летний игрок обороны сделал 2 голевые передачи в 7 встречах.