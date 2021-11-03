«Аризона» ни разу не выиграла в первых 10 матчах сезона. Это 3-й случай в XXI веке
09:06
«Аризона» уступила «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:3. «Койоты» начали сезон с 10 поражений подряд.
Это 3-й случай в XXI веке, когда команда начинает сезон с 10-матчевой безвыигрышной серии. Ранее это случалось с той же «Аризоной» в 2017 году (11 игр) и «Атлантой» в 2002 году (10).
Антирекордом в истории лиги владеют «Рейнджерс», которые в 1943 году проиграли на старте 15 встреч подряд.
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