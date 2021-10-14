Защитник Пулок согласовал новый контракт с «Айлендерс» на 8 лет

Защитник Райан Пулок согласовал новый контракт с «Айлендерс», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Срок нового соглашения — восемь лет. Сумма контракта составит около 50 миллионов долларов (кэпхит — 6,25 миллиона долларов).

Срок действующего соглашения игрока с окладом 5 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2021/22. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

В минувшем сезоне Пулок провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+16».