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Фетисов — об Овечкине: «Чтобы с таким же настроем на Олимпиаде все рекорды побил»

Фетисов высказался об игре Овечкина в матче с «Рейнджерс» и его новом рекорде в НХЛ
13:29
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» игру российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:1).

«Он молодец, пускай дальше так продолжает. Бежал в хорошей спортивной форме, с чем его и поздравляем. Чтобы с таким же настроем на Олимпиаде все рекорды побил. Кто-то говорил, что Овечкин закончился? У него спортивный характер. Он понимает свою миссию, поэтому всё лето и тренировался. Хороший старт сезона. Надеемся, что так будет и дальше продолжаться», — сказал Фетисов «СЭ».

В ночь на 14 октября 36-летний Овечкин набрал 4 очка (2+2) во встрече с «Рейнджерс». Россиянин вышел на чистое пятое место в рейтинге лучших снайперов за всю историю НХЛ, обойдя Марселя Дионна (731).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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