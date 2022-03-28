Защитник «Колорадо» Тэйвз толкнул Кирилла Капризова в ворота после его гола

Игрок «Колорадо» Тэйвз толкнул Капризова в ворота после его гола

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Колорадо» (3:2) отметился голом. За последние четыре дня он забил уже четвертый гол. Ему осталось всего два очка до клубного рекорда по очкам за сезон.

В моменте с голом россиянина защитник «Колорадо» Девон Тэйвз толкнул Капризова в ворота сразу после броска. На Тэйвза сразу налетели игроки «Миннесоты». Капризов пытался остановить партнеров.

24-летний россиянин забросил шайбу на 39-й минуте, реализовав большинство, и открыл счет в матче. На данный момент на счету Капризова 81 (36+45) очко в 63 матчах сезона.