Защитник «Колорадо» Тэйвз толкнул Кирилла Капризова в ворота после его гола
Игрок «Колорадо» Тэйвз толкнул Капризова в ворота после его гола
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Колорадо» (3:2) отметился голом. За последние четыре дня он забил уже четвертый гол. Ему осталось всего два очка до клубного рекорда по очкам за сезон.
В моменте с голом россиянина защитник «Колорадо» Девон Тэйвз толкнул Капризова в ворота сразу после броска. На Тэйвза сразу налетели игроки «Миннесоты». Капризов пытался остановить партнеров.
24-летний россиянин забросил шайбу на 39-й минуте, реализовав большинство, и открыл счет в матче. На данный момент на счету Капризова 81 (36+45) очко в 63 матчах сезона.
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Виннипег – Аризона
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|
Нью-Джерси – Монреаль
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