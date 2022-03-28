«По большей части я сосредоточен на игре». Капризов — о возможном побитии бомбардирского рекорда «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о своем возможном новом бомбардирском рекорде после победы над «Колорадо» (3:2 ОТ).

«Это не то, о чем я думаю. Если мне удастся побить рекорд, будет хорошо. По большей части я сосредоточен на игре, на том, чтобы делать все возможное и добиваться побед. Но если я побью рекорд, а наша команда продолжит побеждать, все будет отлично. Это было бы большим достижением», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ.

Капризов забил 36-й гол в сезоне и набрал 81-е очко. Рекорд команды принадлежит Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 набрал 83 очка.