Защитник «Колорадо» Макар установил новый рекорд клуба

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1), забил свой десятый гол в сезоне.

Он первым среди защитников НХЛ в этом сезоне преодолел отметку в десять шайб.

23-летний канадец провел при этом 18 матчей. Подобная результативность является рекордной среди защитников для франшизы.

Ранее рекорд принадлежал Сандису Озолиньшу (1996/97) и Робу Блэйку (2001/02). Они забросили свои 10 шайб за 33 матча.

Последний раз забросить 10 шайб в первых 18 матчах сезона удавалось защитнику «Виннипега» Дэйву Эллетту в сезоне-1988/89.

Всего же Макар в этом сезоне набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «+1».