«Калгари» на выезде победил «Лос-Анджелес»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2.

В составе «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане, Милан Лучич и Мэттью Ткачак, защитник Никита Задоров сделал один бросок по воротам и один хит. «Кингз» ответили точными бросками Алекса Иафалло и Александра Эдлера.

После этого матча «Калгари» с 33 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 22 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Калгари» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Иафалло — 9 (Эдлер, Арвидссон), 4:30 — 1:0. Манджапане — 16 (бол., Баклунд, Хэнифин), 11:19 — 1:1. Лучич — 7 (бол., Манджапане, Шилингтон), 16:28 — 1:2. Ткачак — 11 (Годро, Гудбрэнсон), 24:54 — 1:3. Эдлер — 1 (Арвидссон, Дано), 38:11 — 2:3.

Вратари: Петерсен — Маркстрем.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 42 (14+15+13) — 32 (13+11+8).

Наши: — - Задоров (16.24/1/0).

3 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.