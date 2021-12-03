В ночь на 3 декабря в рамках регулярного чемпионата НХЛ пройдут 10 матчей.

«Вашингтон» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым проиграл по буллитам «Чикаго», «Тампа-Бэй» Андрея Василевского выиграла у «Сент-Луиса», «Айлендерс» с Ильей Сорокиным в воротах проиграли «Сан-Хосе» и другие встречи.

«Флорида» — «Баффало» — 7:4 (0:3, 3:1, 4:0)

Голы: Хиностроза — 3 (Далин, Икин), 3:21 — 0:1. Козенс — 7 (Окпосо), 7:41 — 0:2. Хиностроза — 4 (Козенс), 14:25 — 0:3. Карлссон — 1 (Юбердо, Райнхарт), 29:57 — 1:3. Миттельштадт — 1 (Асплунд, Йокихарью), 31:16 — 1:4. Райнхарт — 6 (Карлссон, Юбердо), 32:32 — 2:4. Экблад — 7 (Юбердо, Райнхарт), 35:40 — 3:4. Экблад — 8 (бол., Беннетт, Уигар), 41:07 — 4:4. Лунделл — 4 (Верхэге, Экблад), 48:05 — 5:4. Юбердо — 8 (п.в., Райнхарт), 58:37 — 6:4. Лунделл — 5 (п.в., Верхэге, Уигар), 59:55 — 7:4.

Вратари: Бобровский (Найт, 31:17) — Делл (58:10).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (13+21+11) — 31 (7+6+18).

Наши: Мамин (11.37/1/+1) — -.

Майами. FLA Live Arena.

«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)

Голы: Палат — 5 (Колтон, Стэмкос), 7:16 — 1:0. Саад — 9 (бол., Томас, Перунович), 34:07 — 1:1. Чирелли — 8 (бол., Киллорн, Хедман), 44:26 — 2:1. Бучневич — 9 (бол., Перунович, Томас), 47:16 — 2:2. Хедман — 4 (Марун), 48:09 — 3:2. Хедман — 5, 50:29 — 4:2.

Вратари: Василевский — Хуссо (56:44).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (13+12+10) — 28 (8+15+5).

Наши: Сергачев (19.11/1/0) — Барбашев (18.43/0/-2), Бучневич (22.40/5/0), Тарасенко (18.44/1/0).

Тампа. Amalie Arena.

«Монреаль» — «Колорадо» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Ничушкин — 6 (мен., О`Коннор), 23:11 — 0:1. Чиаро — 5 (бол., Кофилд, Армиа), 26:51 — 1:1. Макар — 10 (Жирар, Маккиннон), 35:49 — 1:2. Бураковски — 7 (Ничушкин, Кадри), 42:31 — 1:3. Ландескуг — 7 (п.в., Рантанен, Тэйвз), 57:11 — 1:4.

Вратари: Аллен — Юханссон.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 20 (4+9+7) — 34 (13+9+12).

Наши: Романов (15.28/2/-2) — Ничушкин (17.43/5/+2).

Монреаль. Centre Bell.

«Каролина» — «Оттава» — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)

Голы: Форментон — 3 (Эннис), 2:43 — 0:1. Форментон — 4 (Эннис, Зуб), 49:05 — 0:2. Терявяйнен — 4 (бол., Ахо, Слэвин), 52:02 — 1:2. Свечников — 9 (Джарвис, Ахо), 53:47 — 2:2. Норрис — 9 (Батерсон, Ткачак), 54:06 — 2:3.

Вратари: Раанта — Форсберг.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 49 (20+14+15) — 20 (3+8+9).

Наши: Свечников (19.09/6/0) — Зайцев (26.38/0/+1), Зуб (19.54/0/+2).

Роли. PNC Arena.

«Вашингтон» — «Чикаго» — 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дебринкэт — 13 (Кейн, С. Джонс), 19:00 — 0:1. Дауд — 3 (Хагелин, Хэтэуэй), 21:10 — 1:1. Кубалик — 4 (бол., Дебринкэт, Дак), 32:57 — 1:2. Кузнецов — 8 (Овечкин), 37:31 — 2:2. Хэтэуэй — 6 (Дауд), 40:57 — 3:2. С. Джонс — 3 (Славин, Маккейб), 51:56 — 3:3.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Ванечек — Флери.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (8+10+7+3) — 28 (9+9+8+2).

Наши: Кузнецов (20.31/2/+1), Овечкин (19.59/4/+1), Орлов (21.30/0/0) — -.

Вашингтон. Capital One Arena.

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барзал — 5 (Грин, Мэйфилд), 1:04 — 1:0. Бонино — 3 (Дален, Майер), 9:10 — 1:1. Карлссон — 5 (Майер, Кутюр), 60:39 — 1:2.

Вратари: Сорокин — Хилл.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 25 (9+8+7+1) — 35 (12+15+7+1).

Наши: — - Барабанов (19.51/4/-1).

Нью-Йорк. UBS Arena.

«Миннесота» — «Нью-Джерси» (4.00)

«Нэшвилл» — «Бостон» (4.00)

«Даллас» — «Коламбус» (4.30)

«Лос-Анджелес» — «Калгари» (6.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке