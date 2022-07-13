Эвандер Кейн продлил контракт с «Эдмонтоном»

Нападающий Эвандер Кейн объявил о том, что подписал новый контракт с «Эдмонтоном».

Соглашение рассчитано на 4 года, 30-летний канадец заработает 20,5 миллиона долларов (5,125 миллиона долларов в год).

«Рад сообщить, что остаюсь в «Эдмонтоне» еще на 4 сезона. За последний год передо мной возникало много препятствий, было много тяжелых дней. Я хочу поблагодарить всех родных и близких, а также одноклубников и многих других людей, которые помогли мне в это сложное время. Спасибо «Эдмонтону» за возможность напомнить людям, кто я такой как хоккеист и как человек.

Я решил остаться не только потому, что «Эдмонтон» дал мне отличную возможность, но и потому, что у меня снова появился шанс оказаться в команде, которая борется за чемпионство. Я хочу побеждать, и я верю, что после продления контракта мы сможем собрать все воедино и добиться нашей главной цели — чемпионского титула. Увидимся осенью», — написал у себя в соцсетях Кейн.

Кейн перешел в «Эдмонтон» в январе 2022 года. В прошлом сезоне форвард набрал 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Ойлерз» и 17 (13+4) очков в 15 играх плей-офф.