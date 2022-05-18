Защитник «Флориды» Чиаро получил максимальный штраф за удар головой в первом матче серии с «Тампой»

Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрел эпизод с участием защитника «Флориды» Бен Чиаро в первом матче серии с «Тампой» (1:4).

31-летний канадец оштрафован на 5 тысяч долларов (максимальный возможный штраф) за удар головой по форварду «Лайтнинг» Россу Колтону. Эпизод произошел на 31-й минуте встречи.

В текущем плей-офф Чиаро провел 7 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.