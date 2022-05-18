Коннор, Славин и Сперджен претендуют на приз «Леди Бинг Трофи»

Определились финалисты на приз «Леди Бинг Трофи».

На награду претендуют форвард «Виннипега» Кайл Коннор, защитник «Каролины» Джейкоб Славин и защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен.

«Леди Бинг Трофи» вручается игроку НХЛ за джентльменскую игру. В прошлом сезоне обладателем приза стал Славин. С 2006 по 2009 год четыре раза подряд «Леди Бинг Трофи» доставался форвард «Детройта» Павел Дацюк.