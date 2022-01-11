Защитник «Филадельфии» Морин перенес очередную операцию на колене

Защитник «Филадельфии» Сэм Морин перенес очередную операцию на колене. Он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Игрок уже перенес в сентябре одну операцию. Изначально планировалось, что он сможет начать тренироваться через 6-8 недель.

Напомним, что за свою карьеру 26-летний игрок перенес операции на обоих коленях, а также получал серьезную травму плеча.

Он был выбран на драфте-2013 под общим 11-м номером, но из-за серьезных повреждений пока провел в НХЛ только 29 матчей.