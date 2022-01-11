Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Филадельфии» Морин перенес очередную операцию на колене

15:23
Теги:

Защитник «Филадельфии» Сэм Морин перенес очередную операцию на колене. Он пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает The Philadelphia Inquirer.

Игрок уже перенес в сентябре одну операцию. Изначально планировалось, что он сможет начать тренироваться через 6-8 недель.

Напомним, что за свою карьеру 26-летний игрок перенес операции на обоих коленях, а также получал серьезную травму плеча.

Он был выбран на драфте-2013 под общим 11-м номером, но из-за серьезных повреждений пока провел в НХЛ только 29 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
1
0
Реклама