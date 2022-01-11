Эвандер Кейн может подписать контракт с «Эдмонтоном»

Форвард Эвандер Кейн, который был выставлен «Сан-Хосе» на безоговорочный драфт отказов с целью расторжения контракта, может заключить соглашение с новым клубом до конца недели, сообщает журналист Горд Миллер.

Главный претендентом на игрока называется «Эдмонтон». Причем на эту неделю «Ойлерз» назначали специальную пресс-конференцию, на которой должен выступить генеральный менеджер Кен Холланд.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.

В этом сезоне форвард не выходил на лед в матчах НХЛ.