Защитник Дронов подписал просмотровый контракт с «Аризоной»

Защитник Григорий Дронов постарается пробиться в НХЛ. Он заключил просмотровый контракт с «Аризоной», сообщает CapFriendly.

Ранее стало известно, что 24-летний игрок примет участие в лагере развития «Койотов».

Дронов — воспитанник челябинского хоккея. В составе «Металлурга» он выступал с 2016 года.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина защитник сыграл за «Магнитку» 24 матча и набрал 14 (5+9) очков.