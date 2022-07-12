«Аризона» заключила новый контракт с нападающим Фишером

«Аризона» заключила новый контракт с нападающим Кристианом Фишером. Договор рассчитан на ближайший сезон, сообщает сайт клуба.

Зарплата хоккеиста составит 1 миллион и 126 тысяч долларов.

В минувшем сезоне 25-летний американец набрал 10 (5+5) очков в 53 матчах регулярного чемпионата за «Койотс» при показателе полезности «минус 15» и 14 минутах штрафа.

По прошлому 2-летнему контракту его средняя зарплата составляла 1 миллион долларов.