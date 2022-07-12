«Сан-Хосе» готов обменять защитника Брента Бернса

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир заявил, что клуб готов обменять защитника Брента Бернса, информирует Sportsnet.

Однако Грир подчеркнул, что клуб станет обсуждать потенциальную сделку только в том случае, если сам 37-летний защитник будет заинтересован в переходе.

В прошлом сезоне Бернс провел в регулярном чемпионате 82 матча, в которых набрал 54 (10+44) очка при показателе полезности «минус 15».

Его контракт с кэпхитом 8 миллионов долларов рассчитан еще на три года.