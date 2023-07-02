Орлов о переходе в «Каролину»: «Это отличная команда, у которой есть большая цель»
Защитник Дмитрий Орлов прокомментировал переход в «Каролину». 31-летний хоккеист заключил соглашение на два года, по которому будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.
«Я много раз играл против «Каролины». Знаю, насколько хороша эта команда, как сложно против нее играть. Ясно, что это отличная команда.
На рынке свободных агентов мне нужно было принять правильное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Считаю, что рассудил верно. Я счастлив, что перешел в «Каролину».
Я хочу играть в хорошей команде, у которой есть большая цель — дойти до конца. Это важно", — цитирует игрока пресс-служба «Харрикейнз».
Орлов начал сезон-2022/23 в «Вашингтоне», в феврале 2023 года защитника обменяли в «Бостон». Игрок набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
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|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -