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Сегодня, 12:16

Орлов о переходе в «Каролину»: «Это отличная команда, у которой есть большая цель»

Руслан Минаев
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Дмитрий Орлов.
Фото Global Look Press

Защитник Дмитрий Орлов прокомментировал переход в «Каролину». 31-летний хоккеист заключил соглашение на два года, по которому будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.

«Я много раз играл против «Каролины». Знаю, насколько хороша эта команда, как сложно против нее играть. Ясно, что это отличная команда.

На рынке свободных агентов мне нужно было принять правильное решение. Я хотел играть в хорошей команде. Считаю, что рассудил верно. Я счастлив, что перешел в «Каролину».

Я хочу играть в хорошей команде, у которой есть большая цель — дойти до конца. Это важно", — цитирует игрока пресс-служба «Харрикейнз».

Орлов начал сезон-2022/23 в «Вашингтоне», в феврале 2023 года защитника обменяли в «Бостон». Игрок набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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