«Каролина» заключила контракт с Дмитрием Орловым на два года

«Каролина» подписала контракт с российским защитником Дмитрием Орловым, сообщает журналист Даррен Дрегер.

31-летний хоккеист заключил соглашение на два года, по которому будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.

Орлов начал сезон-2022/23 в «Вашингтоне», в феврале 2023 года защитника обменяли в «Бостон». Игрок набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.