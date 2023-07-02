Орлов после перехода в «Каролину» получит подписной бонус в размере трех миллионов долларов

Стали известны детали перехода защитника Дмитрия Орлова в «Каролину».

Как сообщает журналист Пьер Лебрюн, 31-летний россиянин получит подписной бонус в размере 3 млн долларов. Игрок заключил соглашение на два года, по которому будет зарабатывать 7,75 миллиона долларов в год.

?Орлов начал сезон-2022/23 в «Вашингтоне», в феврале 2023 года защитника обменяли в «Бостон». Игрок набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.