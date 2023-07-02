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Сегодня, 14:30

Холл о Бедарде: «Он хорошо воспитан. Мы с Фолиньо попытаемся стать для него хорошими наставниками»

Руслан Минаев
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Форвард «Чикаго» Тэйлор Холл поделился мнением о новичке Конноре Бедарде, который был выбран «Блэкхокс» под общим первым номером на драфте НХЛ-2023.

«Наблюдая за тем, как он говорит, как общается с журналистами, можно сказать, что он хорошо воспитан. Он знает, чего ожидать, и от себя ждет многого.

Для таких парней, как я и Ник Фолиньо, важно дать ему играть и показать максимум. Надо попытаться устранить какие-то отвлекающие факторы, давать ему советы и быть хорошими наставниками», — цитирует Холла пресс-служба НХЛ.

Холл и Фолиньо перешли в «Чикаго» 26 июня в результате обмена из «Бостона». Холл был выбран под первым номером драфта НХЛ в 2010 году.

Тэйлор Холл
НХЛ
ХК Чикаго Блэкхокс
Коннор Бедард
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