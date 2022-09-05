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5 сентября, 17:33

Защитник Браннстрем подписал новый контракт с «Оттавой» на год

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Эрик Браннстрем подписал новый контракт с «Оттавой». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 23-летнего шведа составит 900 тысяч долларов.

Защитник сделал 14 голевых передач в 53 матчах прошедшего регулярного чемпионата.

Он был выбран в первом раунде драфта-2017 под общим 15-м номером «Вегасом». Браннстрем оказался в «Оттаве» в результате обмена с «Голден Найтс», главным лотом которого стал нападающий Марк Стоун.

ХК Вегас Голден Найтс
ХК Оттава Сенаторз
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