Защитник Браннстрем подписал новый контракт с «Оттавой» на год

Защитник Эрик Браннстрем подписал новый контракт с «Оттавой». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата 23-летнего шведа составит 900 тысяч долларов.

Защитник сделал 14 голевых передач в 53 матчах прошедшего регулярного чемпионата.

Он был выбран в первом раунде драфта-2017 под общим 15-м номером «Вегасом». Браннстрем оказался в «Оттаве» в результате обмена с «Голден Найтс», главным лотом которого стал нападающий Марк Стоун.