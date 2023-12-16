Романов забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24

Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» — 1:0.

23-летний хоккеист отличился в начале второго периода.

Гол в ворота «Бостона» стал для Романова вторым в сезоне-2023/24. Всего у него 6 (2+4) очков в 29 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.