Третьяк о безголевой серии Овечкина: «Не надо писать об этом каждый день. У него все будет хорошо»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк высказался о безголевой серии нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Овечкин не смог забить в 11 матчах НХЛ подряд — это антирекорд 38-летнего россиянина.

— Александр Овечкин сейчас в НХЛ проводит не самый свой лучший сезон. Что можете сказать ему? Как оцените его ситуацию?

— Ситуация нормальная, не надо каждый день писать об этом. Просто он все знает, он профессионал, делает свое дело. Все у него будет хорошо, пожелаю ему удачи, просто немножко удачи нужно.

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 16 (5+11) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.