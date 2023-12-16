Сорокин отдал голевую передачу в матче «Айлендерс» с «Бостоном»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».

Голкипер принял участие во второй шайбе своей команды. Он сделал пас на Жана-Габриэля Пажо, который отдал передачу забросившему Симону Хольмстрему.

Сорокин сделал второй голевой пас за карьеру в НХЛ.

Россиянин отдал первую результативную передачу в сезоне-2022/23 в матче с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).