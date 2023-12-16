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Сегодня, 05:22

Сорокин отдал голевую передачу в матче «Айлендерс» с «Бостоном»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».

Голкипер принял участие во второй шайбе своей команды. Он сделал пас на Жана-Габриэля Пажо, который отдал передачу забросившему Симону Хольмстрему.

Сорокин сделал второй голевой пас за карьеру в НХЛ.

Россиянин отдал первую результативную передачу в сезоне-2022/23 в матче с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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5 Вашингтон 26 14 12 32
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2 Торонто 27 15 12 36
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Центральный дивизион И В П О
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