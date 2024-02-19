Защитник «Айлендерс» Романов забросил шестую шайбу в сезоне

Защитник «Айлендерс» Александр Романов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Россиянин забросил в начале третьего периода и сделал счет 5:3 в пользу своей команды.

Матч проходит на открытом воздухе — на стадионе «Метлайф», вмещающем 82500 зрителей.

Романов забил шестой гол в сезоне-2023/24. У 24-летнего хоккеиста 16 (6+8) очков в 53 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.