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Сегодня, 01:45

Шайбу Панарина в матче с «Айлендерс» переписали на Трочека

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Гол нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» переписали на одноклубника россиянина, Винса Трочека.

Изначально гол записали на счет Панарина, но затем при повторе было обнаружено, что шайба после броска россиянина зацепила шайбу Трочека и отправилась в ворота.

Вместо гола у Панарина — результативная передача. У форварда 72 (31+41) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 55 36 19 75
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 54 22 32 58
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 51 24 27 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Виннипег 52 33 19 71
3 Колорадо 55 33 22 70
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 56 37 19 80
2 Вегас 54 31 23 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 52 26 26 62
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 54 15 39 35
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19.02 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 - : -
19.02 02:00
Колорадо – Аризона
 - : -
19.02 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
19.02 21:00
Сент-Луис – Торонто
 - : -
19.02 21:00
Бостон – Даллас
 - : -
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Миннесота – Ванкувер
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Сиэтл – Детройт
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