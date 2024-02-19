Шайбу Панарина в матче с «Айлендерс» переписали на Трочека

Гол нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» переписали на одноклубника россиянина, Винса Трочека.

Изначально гол записали на счет Панарина, но затем при повторе было обнаружено, что шайба после броска россиянина зацепила шайбу Трочека и отправилась в ворота.

Вместо гола у Панарина — результативная передача. У форварда 72 (31+41) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.