Шайбу Панарина в матче с «Айлендерс» переписали на Трочека
Гол нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» переписали на одноклубника россиянина, Винса Трочека.
Изначально гол записали на счет Панарина, но затем при повторе было обнаружено, что шайба после броска россиянина зацепила шайбу Трочека и отправилась в ворота.
Вместо гола у Панарина — результативная передача. У форварда 72 (31+41) очка в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.
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|28
|26
|60
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|22
|32
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|53
|24
|29
|56
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|24
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|55
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|3
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|65
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|24
|30
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|7
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|22
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|52
|8
|Оттава
|51
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|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Виннипег
|52
|33
|19
|71
|3
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|4
|Сент-Луис
|54
|29
|25
|60
|5
|Нэшвилл
|55
|28
|27
|58
|6
|Миннесота
|54
|25
|29
|56
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|56
|37
|19
|80
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|55
|25
|30
|55
|7
|Анахайм
|54
|19
|35
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|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|35
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24.02
|19.02
|02:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|19.02
|02:00
|
Колорадо – Аризона
|- : -
|19.02
|20:30
|
Баффало – Анахайм
|- : -
|19.02
|21:00
|
Сент-Луис – Торонто
|- : -
|19.02
|21:00
|
Бостон – Даллас
|- : -
|19.02
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|19.02
|23:30
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|52
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|55
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|2
|1.5
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