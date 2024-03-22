Задоров признан первой звездой матча с «Монреалем», Михеев — вторая звезда

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1).

28-летний россиянин отметился дублем в первом периоде. Второй звездой стал форвард Илья Михеев, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — вратарь Кейси Десмит, отразивший 16 бросков.

В текущем сезоне Задоров провел 64 матча, в которых набрал 18 (6+12) очков. У 29-летнего Михеева 30 (11+19) очков в 66 играх сезона.