«Тампа» на выезде обыграла «Сан-Хосе», Кучеров оформил ассистентский покер

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Брэйден Пойнт, еще по голу забили Ник Пол и Энтони Даклер, Никита Кучеров сделал четыре результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил 21 бросок из 22. У «Шаркс» единственную шайбу забросил Уилльям Эклунд.

В текущем сезоне Кучеров провел 68 матчей, в которых набрал 122 (41+81) очка.

После этого матча «Тампа» с 82 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 39 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Пол — 19 (Хедман, Кучеров), 4:53 — 0:1. Эклунд — 11 (Макдональд), 7:21 — 1:1. Пойнт — 39 (бол., Кучеров, Стэмкос), 40:34 — 1:2. Дюклер — 20 (Кучеров, Пойнт), 46:50 — 1:3. Пойнт — 40 (Кучеров, Дюклер), 54:02 — 1:4.

Вратари: Блэквуд — Василевский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+9+6) — 21 (4+6+11).

Наши: Барабанов (15.30/3/-1), Костин (12.14/1/-1) — Кучеров (16.47/5/+3).

22 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 10315 зрителей.