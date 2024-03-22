Панарин прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Бостоном»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:2). 32-летний россиянин оформил хет-трик.

«В хоккее сложно сосредоточиться на том, хочешь ли ты быть третьим или хочешь быть первым. Ты просто играешь каждый раз ради победы, ради прекрасного чувства завтрашнего дня», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

На счету Панарина 97 (41+56) очков в сезоне — он обновил собственный бомбардирский рекорд в НХЛ. В сезоне-2021/22 Панарин набрал 96 очков, а в сезоне-2019/20 — 95 очков.

Также Панарин впервые в карьере забил 40 голов за один сезон в НХЛ. До этого лучшим результатом форварда было 32 заброшенные шайбы в сезоне-2019/20.