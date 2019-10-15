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Задоров подшутил над партнером во время предматчевого интервью

02:22
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«Вашингтон» принимает «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ, в середине третьего периода счет 2:5. Перед началом встречи российский защитник «лавин» Никита Задоров подшутил над своим партнером по команде Тайсоном Джостом, сдвинув клюшкой его шлем.

В этом матче Задоров забросил первую шайбу в сезоне. Джост отметился результативной передачей.

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