Задоров подрался в Хантом после силового приема на себе. Видео

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 ОТ) — он влетел в нападающего Джейса Гаврилюка. Через пару минут ему пытался отомстить Драйден Хант. Россиянин не остался в долгу, сначала ударил клюшкой соперника, а вступил в драку. Судьи не дали разгореться потасовке, тогда Никита разичными жестами обратился к скамейке «Флориды» с вызовом на бой.

After his big hit, Zadorov fights Dryden Hunt and challenges the whole Panthers bench pic.twitter.com/CNeOuZfeF2