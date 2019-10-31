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Задоров подрался в Хантом после силового приема на себе. Видео

08:38

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился жестким силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:4 ОТ) — он влетел в нападающего Джейса Гаврилюка. Через пару минут ему пытался отомстить Драйден Хант. Россиянин не остался в долгу, сначала ударил клюшкой соперника, а вступил в драку. Судьи не дали разгореться потасовке, тогда Никита разичными жестами обратился к скамейке «Флориды» с вызовом на бой.

Суммарно за этот эпизод Задоров получил 14 минут штрафа. 2 — за удар клюшкой, 2 — за грубость, 10 — за неспортивное поведение. У Ханта — «2+10».

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