Яркие эмоции игроков «Торонто» после выхода во второй раунд плей-офф НХЛ

«Торонто» в шестом матче серии с «Тампой» одержал победу со счетом 2:1 ОТ и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

После победной шайбы в овертайме игроки «Мэйпл Ливз» бросились на лед отмечать первый выход команды во второй раунд с 2004 года.

Во втором раунде «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3).