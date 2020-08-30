Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон узнал у одноклубников Назема Кадри и Пьера-Эдуарда Белльмара, принадлежащих к национальным меньшинствам, как связаться с активистами в Денвере. Маккиннон хочет понять, чем клуб может помочь в борьбе с расизмом и полицейской жестокостью.

— Пытаюсь найти способ, чтобы сделать что-то позитивное, — цитирует Маккиннона сайт НХЛ. — Я — белый человек и поэтому не знаю, с чем они сталкиваются. Я не буду так себя вести. Поэтому надо задавать вопросы, следить за тем, что происходит, искать способы повлиять на ситуацию.

Мне жаль, что так получилось, но мы делаем все, чтобы компенсировать это упущение. Мы перенесли матчи двух игровых дней. Это очень серьезное, очень громкое заявление. Любой хоккеист вам это подтвердит. Было странно видеть, как в других лигах отменяют матчи, а в НХЛ продолжают играть. Мы не знали, что делать. Думаю, что надо было перенести матчи того дня, но сейчас мы делаем все возможное.