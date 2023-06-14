Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:10

Фетисов — о запрете Барбашеву привозить Кубок Стэнли в Россию: «Его имя по-любому будет выгравировано на нем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Барбашев.
Фото USA Today Sports

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на запрет российскому нападающему «Вегаса» Ивану Барбашеву везти Кубок Стэнли в Россию.

«В первую очередь надо поздравить его с победой. Что касается кубка, то он принадлежит НХЛ. Она принимает решение, что делать. Мне тоже в свое время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее, через какое-то время он прилетел в Россию. Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это наш русский воспитанник» — сказал Фетисов «СЭ».

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».

Иван Барбашев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Вячеслав Фетисов
2
0
Читайте также
Костомаров не вернется в ближайшие шоу. Надеждам Авербуха не суждено сбыться
В ожидании дорожной карты. Российский баскетбол пока не собирается переходить в Азию
СМИ сообщили об очередях из желающих въехать в РФ украинцев и молдаван
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2023 «Вегас» — «Флорида»: «Голден Найтс» — чемпионы
Сергей Барбашев: «Ваня мне после матча набрал из раздевалки. Непередаваемые эмоции: победные песни, крики, танцы»
Фетисов рассказал, что нашему хоккею следует перенять у НХЛ: «У всех клубов должны быть одинаковые возможности»
Канарейкин прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли
Агент Барбашева рассказал о желании обладателя Кубка Стэнли остаться в «Вегасе»
«Это какая-то сказка». Российский форвард вошел в историю с «Вегасом» и взял второй Кубок Стэнли
Владелец «Вегаса»: «В 2017 году я сделал глупое заявление — выиграть Кубок Стэнли через шесть лет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канарейкин прокомментировал победу «Вегаса» в Кубке Стэнли

Фетисов рассказал, что нашему хоккею следует перенять у НХЛ: «У всех клубов должны быть одинаковые возможности»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финал Счет в серии
Вегас - Флорида
Вегас - Флорида
4 - 1
1. Вегас - Флорида
5 - 2
2. Вегас - Флорида
7 - 2
3. Флорида - Вегас
3 - 2
4. Флорида - Вегас
2 - 3
5. Вегас - Флорида
9 - 3
4 - 1
1/2 финала
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
4 - 2
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 4
4. Даллас - Вегас
3 - 2
5. Вегас - Даллас
2 - 4
6. Даллас - Вегас
0 - 6
4 - 2
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
4 - 3
0 - 4
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
14.06 03:00
Вегас – Флорида
 9 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости