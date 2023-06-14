Фетисов — о запрете Барбашеву привозить Кубок Стэнли в Россию: «Его имя по-любому будет выгравировано на нем»
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на запрет российскому нападающему «Вегаса» Ивану Барбашеву везти Кубок Стэнли в Россию.
«В первую очередь надо поздравить его с победой. Что касается кубка, то он принадлежит НХЛ. Она принимает решение, что делать. Мне тоже в свое время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее, через какое-то время он прилетел в Россию. Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это наш русский воспитанник» — сказал Фетисов «СЭ».
«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3