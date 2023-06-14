Фетисов — о запрете Барбашеву привозить Кубок Стэнли в Россию: «Его имя по-любому будет выгравировано на нем»

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на запрет российскому нападающему «Вегаса» Ивану Барбашеву везти Кубок Стэнли в Россию.

«В первую очередь надо поздравить его с победой. Что касается кубка, то он принадлежит НХЛ. Она принимает решение, что делать. Мне тоже в свое время не разрешали привезти кубок, когда мы выиграли его в первый раз. Тем не менее, через какое-то время он прилетел в Россию. Все мы знаем, что наш парень выиграл! Его имя по-любому будет выгравировано на нем. Это наш русский воспитанник» — сказал Фетисов «СЭ».

«Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Для 27-летнего россиянина это второе чемпионство — в 2019 году он стал обладателем кубка вместе с «Сент-Луисом».