Фетисов рассказал, что нашему хоккею следует перенять у НХЛ: «У всех клубов должны быть одинаковые возможности»
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на завоевание «Вегасом» Кубка Стэнли.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1, 9:3 в пятом матче).
«Команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли. Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов олигархов, без неравных возможностей. В ситуации, в который находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ», — сказал Фетисов «СЭ».
Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году. Нынешний сезон стал для «рыцарей» шестым в лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
23.05
24.05
25.05
26.05
28.05
30.05
4.06
6.06
9.06
11.06
14.06
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
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