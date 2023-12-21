Буцаев: «Когда Гретцки приближался к рекорду Хоу, у него была такая же ситуация, как и у Овечкина»
Российский тренер Вячеслав Буцаев прокомментировал рекордную безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Наверное, у каждого свой опыт преодоления того или иного препятствия. Поэтому здесь каких-то одних конкретных советов дать тяжело. Разные бывают ситуации. Это может касаться ситуации как на льду, так и вне льда. Мы не знаем всего, что происходит. Мы понимаем, что Овечкин потерял своего постоянного партнера Бэкстрема, который обеспечивал его голевыми передачами. Естественно, это большая потеря и для клуба, прежде всего, и для Александра. Пока в клубе, наверное, не нашли, замену Бэкстрему. Возможно, есть личные причины, не касающиеся игры, но это только мое предложение.
Давление прессы? Пожалуй, это самый большой фактор, что весь мир следит за погоней за рекордом Гретцки. Я помню период, когда Гретцки должен был побить рекорд Горди Хоу по забитым голам. У него была примерно такая же ситуация, что и у Овечкина. Здесь психологический фактор никуда не уходил, не исчезал», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.
У 38-летнего Овечкина рекордная безголевая серия из 14 матчей. На счету россиянина 827 шайб и отставание от реконда Уэйна Гретцки в 67 голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
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|18
|13
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|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|29
|16
|13
|36
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|Нью-Джерси
|30
|16
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|34
|7
|Питтсбург
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|14
|16
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|8
|Коламбус
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|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|32
|15
|17
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|2
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|3
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|21.12
|03:30
|
Виннипег – Детройт
|5 : 2
|21.12
|03:30
|
Вашингтон – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|21.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93