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Второй день драфта НХЛ-2021: «Баффало» выбрал Полтапова во втором раунде, «Вегас» взял Чайку, «Аризона» — Федотова

19:15
Драфт НХЛ-2021.
Драфт НХЛ-2021.
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24 июля проходит второй день драфта новичков Национальной хоккейной лиги.

Второй раунд

33-й номер. Прохор Полтапов (нападающий, «Красная армия») — «Баффало»

38. Даниил Чайка (защитник, ЦСКА) — «Вегас»

41. Данила Климович (Белоруссия, нападающий, «Минские зубры») — «Ванкувер»

43. Илья Федотов (нападающий, «Торпедо») — «Аризона»

48. Артем Грушников (защитник, «Красная Армия») — «Даллас»

Первый раунд драфта-2021

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Иван Шитик все материалы автора

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