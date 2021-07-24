Второй день драфта НХЛ-2021: «Баффало» выбрал Полтапова во втором раунде, «Вегас» взял Чайку, «Аризона» — Федотова
19:15
24 июля проходит второй день драфта новичков Национальной хоккейной лиги.
Второй раунд
33-й номер. Прохор Полтапов (нападающий, «Красная армия») — «Баффало»
38. Даниил Чайка (защитник, ЦСКА) — «Вегас»
41. Данила Климович (Белоруссия, нападающий, «Минские зубры») — «Ванкувер»
43. Илья Федотов (нападающий, «Торпедо») — «Аризона»
48. Артем Грушников (защитник, «Красная Армия») — «Даллас»
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