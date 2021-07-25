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На драфте НХЛ выбрано рекордное число россиян за 18 лет

01:25
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На драфте НХЛ-2021 выбрано 29 российских юниоров.

Это рекордное число наших хоккеистов за 18 лет. В 2003 году клубы НХЛ закрепили права на 30 российских игроков. Исторический рекорд был установлен в 2000 году — 42 человека.

Второй день драфта НХЛ-2021: «Баффало» выбрал Полтапова, Кисакова и Сардаряна, «Вегас» взял Чайку, «Виннипег» — Чибрикова

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