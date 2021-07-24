Макар: «Сделаю все, чтобы завоевать Кубок Стэнли для «Колорадо»

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар прокомментировал подписание шестилетнего контракта с клубом на 54 миллиона долларов.

«Я невероятно счастлив, что в течение как минимум шести ближайших лет буду называть Денвер своим домом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы завоевать Кубок Стэнли для лучших в НХЛ болельщиков. Мои партнеры по „Эвеланш“ — потрясающие люди, и я им очень благодарен, потому что они помогают показывать мне максимальные способности», — цитирует Макара русскоязычный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 22-летний Макар принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач при показателе полезности «+17».