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Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 8 августа

13:20
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса.

8 августа, суббота

«Колорадо» — «Вегас» (начало — в 22.00 (мск))

Трансляция матча на «Яндекс Эфир«

9 августа, воскресенье

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» (начало — в 03.00)

Трансляция матча на «Яндекс Эфир«

«Сент-Луис» — «Даллас» (22.00)

Трансляция матча на «Яндекс Эфир«

«Вашингтон» — «Бостон» (23.00)

Трансляция матча на «Яндекс Эфир«

10 августа, понедельник

«Торонто» — «Коламбус» (03.00)

Трансляция матча на «Яндекс Эфир»

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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