Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 8 августа
13:20
В НХЛ возобновляются матчи после пандемии коронавируса.
8 августа, суббота
«Колорадо» — «Вегас» (начало — в 22.00 (мск))
Трансляция матча на «Яндекс Эфир«
9 августа, воскресенье
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» (начало — в 03.00)
Трансляция матча на «Яндекс Эфир«
«Сент-Луис» — «Даллас» (22.00)
Трансляция матча на «Яндекс Эфир«
«Вашингтон» — «Бостон» (23.00)
Трансляция матча на «Яндекс Эфир«
10 августа, понедельник
«Торонто» — «Коламбус» (03.00)
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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