Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 17 августа

Матчи первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

16 августа, воскресенье

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ли — 3 (Пелеч, Пулок), 14:50 — 1:0. Кузнецов — 2 (бол., Карлсон, Овечкин), 25:50 — 1:1. Барзал — 2 (Эберле, Брассар), 64:28 — 2:1.

Вратари: Варламов — Холтби.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (14+10+8+2) — 23 (6+10+4+3).

Наши: — - Ковальчук (12.44/0/0), Кузнецов (22.49/2/-1), Овечкин (21.41/1/0), Орлов (22.55/1/-1).

16 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-0.

«Калгари» — «Даллас» — 4:5 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

Голы: Павелски — 3 (бол., Клингберг, Сегин), 18:11 — 0:1. Годро — 3 (бол., Беннетт, Монахэн), 21:54 — 1:1. Павелски — 4 (Комо, Линделл), 23:14 — 1:2. Беннетт — 4 (бол., Монахэн, Годро), 23:57 — 2:2. Беннетт — 5 (Лучич), 34:50 — 3:2. Гурьянов — 2 (бол., Хейсканен, Хинтс), 39:23 — 3:3. Ридер — 3 (мен., Райан, Андерссон), 43:11 — 4:3. Павелски — 5 (Клингберг, Сегин), 59:48 — 4:4. Радулов — 2 (Клингберг, Бенн), 76:05 — 4:5.

Вратари: Тэлбот — Худобин (57:49 — 59:48).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 40 (14+15+6+5) — 62 (11+18+21+12).

Наши: — - Гурьянов (17.01/4/0), Радулов (27.08/7/0).

16 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-2.

17 августа, понедельник

«Чикаго» — «Вегас» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Каджула — 1 (Мяяття, Дак), 4:08 — 1:0. Хаймор — 3 (Кит), 13:40 — 2:0. Теодор — 4 (Мартинес, Ривз), 13:58 — 2:1. Дебринкэт — 1 (п.в., Мерфи), 59:49 — 3:1.

Вратари: Кроуфорд — Ленер (58:40).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (8+7+10) — 49 (20+16+13).

Наши: — - -.

17 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-3.

«Монреаль» — «Филадельфия» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Ворачек — 2 (Жиру, Хегг), 5:21 — 0:1.

Вратари: Прайс (57:59) — Харт.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 23 (5+8+10) — 20 (8+6+6).

Наши: — — Проворов (26.44/1/0).

17 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 1-2.

«Ванкувер» — «Сент-Луис»

Трансляция на «Яндекс Эфире» (05.30)