Все игроки «Оттавы» вылечились от коронавируса

Главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит заявил, что все хоккеисты «Сенаторз», которые сдали положительный тест на коронавирус, вылечились от болезни.

— К счастью, у всех болезнь прошла в легкой стадии. Ни у кого не был тех жутких симптомов, которые мы видим по телевизору, — цитирует тренера ESPN. — Конечно, помогло и то, что всем ребятам оказали быструю и квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что заболели пять игроков «Сенаторов», а также комментатор и один из сотрудников клуба.

Первое место по числу зараженных коронавирусом в мире занимают США — 435 128 человек. Далее идут Испания (148 220), Италия (139 422), Германия (113 296) и Фтарция (112 950). После этой пятерки — Китай (81 865), Иран (64 586) и Великобритания (60 733).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в Италии (17 669), США (14 795) и Испании (14 792). Далее идут Франция (10 869), Великобритания (7 097), Иран (3 993) и Китай (3 335).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 370), далее идут Испания (48 021), Германия (46 300), Иран (29 812), Италия (26 491), США (22 891) и Франция (21 254).