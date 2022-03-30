Вратарь «Тампы» Василевский вышел на чистое первое место по победам в сезоне НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 из 19 бросков в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3 ОТ).

Россиянин одержал 34-ю победу в сезоне и вышел на первое место по этому показателю.

Ближайшими преследователями Василевского являются Юусе Сарос («Нэшвилл») и Тристан Джерри («Питтсбург»), у которых по 33 победы. Сергей Бобровский из «Флориды» делит четвертое место с Фредериком Андерсеном («Каролина») и Игорем Шестеркиным («Рейнджерс»), у всех троих — по 32 победы.