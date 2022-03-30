Валерий Ничушкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал третьей звездой дня в НХЛ.

Российский форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Калгари» (2:1).

Первой звездой дня стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, который забросил победную шайбу и сделал два голевых паса в игре с «Каролиной» (4:3 ОТ).

Вторая звезда дня — форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, на счету которого дубль и результативная передача в матче с «Монреалем» (7:4).