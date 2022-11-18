Шестеркин признан третьей звездой матча против «Сиэтла»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:2 ОТ). Голкипер отразил 30 бросков из 33.

Первой звездой матча признан автор дубля и победной шайбы защитник «Сиэтла» Джастин Шульц.

Второй — нападающий «Кракен» Джаред Маккенн, который отличился одним голом.